2022-05-14 20:00:00

Sarre-Union
A 20h à l'Espace Culturel du Temple

Entrée libre – plateau Il y a quelques années, le chant choral alsacien accueillait un nouvel ensemble dans ses rangs : L’ensemble vocal Evocation. La particularité de cet ensemble est de chanter en octuor à seulement 1 ou 2 par voix. Au programme : Singing Heart

– Karl Jenkins

– John Milford Rutte

– Bob Chilcott

– Craig Halle Johnson +33 6 71 61 18 55 A 20h à l’Espace Culturel du Temple

