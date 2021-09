Roubaix Le Conservatoire de Roubaix Nord, Roubaix Concert “Ensemble!” Ecole Supérieure Musique et Danse Le Conservatoire de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Concert "Ensemble!" Ecole Supérieure Musique et Danse
Le Conservatoire de Roubaix, 24 septembre 2021, Roubaix.

Le Conservatoire de Roubaix, le vendredi 24 septembre à 19:00

Les 24 et 25 septembre prochains à Roubaix et Chéreng, l’Ecole Supérieure Musique et Danse (ESMD) de Lille propose la deuxième édition de son concert de début de saison et d’année universitaire sous le titre « Ensemble ! » : sur scène, un orchestre essentiellement constitué d’étudiants de l’école dans une formation à géométrie variable. Cette année, Arie van Beek, partenaire bien connu de l’ESMD à la tête de l’Orchestre de Picardie, fait bénéficier de son expérience les jeunes musiciens en formation dans notre école. Le programme qu’il a élaboré pour l’occasion met en lumière l’effervescence artistique et musicale des « Années folles » : influence du jazz en fil rouge du programme, attrait pour les arts africains notamment dans La création du monde… L’hybridation, l’inventivité et la créativité seront les maîtres mots de ce concert. **Ensemble !** Orchestre des étudiants de l’ESMD direction : Arie van Beek PROGRAMME Igor Stravinsky _Ragtime_ Darius Milhaud _La création du monde_ (ballet) Bohuslav Martinů _La revue de cuisine_ (ballet) Bohuslav Martinů _Jazz suite_

gratuit, sur réservation

Le Conservatoire de Roubaix
80 rue de Lille 59100 Roubaix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T19:00:00 2021-09-24T21:00:00

