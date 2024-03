CONCERT ENSEMBLE DULCYANE ÉGLISE SAINT VINCENT La Chartre-sur-le-Loir, samedi 6 avril 2024.

L’Association des Amis de l’orgue de La Chartre-sur-le-Loir accueillent pour un concert à l’église Saint Vincent, l’Ensemble DULCYANE, composé de Marlène Guichard, soprano, Marie Perrin, mezzo-soprano et flûte traversière et d’accueillir, à nouveau, l’organiste Judicaëlle Bureau qui était venue lors du concert de novembre 2023.Au programme de ce concert de musique sacrée, voix, flûte et orgue, des œuvres de Gaston Litaize, Camille Saint-Saëns, Ernest Chausson, André Caplet, Francis Poulenc, Jean Alain, Guy Morançon et Gioachino Rossini. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 18:00:00

fin : 2024-04-06

4 Rue François Coudreux

La Chartre-sur-le-Loir 72340 Sarthe Pays de la Loire

