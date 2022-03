Concert – Ensemble de violoncelles junior Plérin, 20 mars 2022, Plérin.

Concert – Ensemble de violoncelles junior Centre culturel Le Cap 6 Rue de la Croix Plérin

2022-03-20 – 2022-03-20 Centre culturel Le Cap 6 Rue de la Croix

Plérin Côtes d’Armor Plérin

Le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saens.

Arrangement de A. Brunier.

Ce projet rassemble de jeunes élèves violoncellistes autour d’une même œuvre, le Carnaval des Animaux. Moment de travail, de découverte, de convivialité et d’échanges précieux entre des élèves venus de plusieurs écoles du département et du Conservatoire de Rennes.

Pour diriger ce projet, Alain Brunier, compositeur, arrangeur et professeur de violoncelle sera présent aux côtés de Dimitri Pereira dos Santos, professeur de violoncelle dans trois écoles de l’agglomération.

EMMD Plérin, EMCA, EM de Plédran et CRR de Rennes.

lecap@ville-plerin.fr +33 2 96 79 86 00

dernière mise à jour : 2022-03-07 par