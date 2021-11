Ottrott Ottrott Bas-Rhin, Ottrott Concert – Ensemble de l’Ill Ottrott Ottrott Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Fondé en 2013, l'ensemble de l'Ill est une formation variable qui touche à tous les répertoires. Les musiciens se réunissent cette fois-ci en quatuor pour vous présenter deux chefs d'œuvre distants d'un siècle et représentatifs d'un style, d'une époque. L'église d'Ottrott résonnera à la polyphonie audacieuse d'un Mozart en pleine possession de ses moyens, et aux rythmes de danse d'un compositeur trop méconnu, Alexander Glazunov. Ensemble de l'Ill : Clément Marin, Robin Soudière, violons Aurélien Sauer, alto Antoine Martynciow, violoncelle Membre CLDO : 8 € Non membre : 10 € Vin chaud à l'issue du concert

