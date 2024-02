Concert Ensemble Correspondances Centre Hospitalier Marguerite de Lorraine Mortagne-au-Perche, dimanche 4 août 2024.

Concert Ensemble Correspondances Centre Hospitalier Marguerite de Lorraine Mortagne-au-Perche Orne

En 2020, Correspondances lance l’Echappée musicale normande. Chaque été, l’ensemble sillonne à vélo les routes de Normandie pour proposer des concerts au cœur du patrimoine, accompagnés de visites, balades à vélo avec le public, rencontres avec les métiers d’art et producteurs du territoire.

Du 2 au 9 août, l’Echappée parcourra l’Orne et fera plusieurs étapes dans le Perche : rendez-vous le dimanche 4 août à Mortagne-au-Perche pour un concert pour instruments et voix.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 16:00:00

fin : 2024-08-04

Centre Hospitalier Marguerite de Lorraine 9, rue de Longny

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie

