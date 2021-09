Cruzy Cruzy Cruzy, Hérault CONCERT – ENSEMBLE CHORAL LES CIGALOUS Cruzy Cruzy Catégories d’évènement: Cruzy

Hérault

CONCERT – ENSEMBLE CHORAL LES CIGALOUS Cruzy, 30 septembre 2021, Cruzy. CONCERT – ENSEMBLE CHORAL LES CIGALOUS 2021-09-30 – 2021-09-30

Cruzy Hérault Cruzy Concert Ensemble Choral les Cigalous

Sous la direction d’Angelika Boschetto Programme : Opérette

L’amour est un bouquet de violettes – François Lopez

C’est le marché de Corneville – Robert Planquette

Chœur des buveurs – André Messager

Comme ils étaient doux – André Messager Opéra

La Barcarolle – Jacques Offenbach

Chœur des bohémiennes – Giuseppe Verdi

Va Pensiero – Giuseppe Verdi

Ricevete o Padroncina – Wolfgang A. Mozart

Placido è il mar – Wolfgang A. Mozart

Vieni ai regni – Christoph W. Glück

Chi mai dell’Erebo – Christoph W. Glück Zarzuela

Gigantes y Cabezudos – Manuel F. Caballero

Lagarteranas – José Guerrero Venez nombreux nous écouter.

Voix, violon, piano Concert Ensemble Choral les Cigalous

Sous la direction d’Angelika Boschetto +33 4 67 62 36 26 http://www.lasaison-sudherault.com/ Concert Ensemble Choral les Cigalous

