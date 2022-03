Concert Ensemble Choral du Tricastin Grignan Grignan Catégories d’évènement: Drôme

Grignan

Concert Ensemble Choral du Tricastin Grignan, 10 avril 2022, Grignan. Concert Ensemble Choral du Tricastin Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan

2022-04-10 – 2022-04-10 Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur

Grignan Drôme EUR Requiem de Fauré, ainsi que des pièces de SAINT SAËNS et César FRANCK, à la Collégiale de Grignan. +33 6 09 01 16 52 Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Grignan Autres Lieu Grignan Adresse Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Ville Grignan lieuville Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan Departement Drôme

Grignan Grignan Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grignan/

Concert Ensemble Choral du Tricastin Grignan 2022-04-10 was last modified: by Concert Ensemble Choral du Tricastin Grignan Grignan 10 avril 2022 Drôme Grignan

Grignan Drôme