Concert Ensemble choral du Léon et Orchestre Pro Musica de Bretagne Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’évènement: 29630

Saint-Jean-du-Doigt

Concert Ensemble choral du Léon et Orchestre Pro Musica de Bretagne Saint-Jean-du-Doigt, 16 juillet 2022, Saint-Jean-du-Doigt. Concert Ensemble choral du Léon et Orchestre Pro Musica de Bretagne Église St Jean-Baptiste Place Tanguy Prigent Saint-Jean-du-Doigt

2022-07-16 21:00:00 – 2022-07-16 23:50:00 Église St Jean-Baptiste Place Tanguy Prigent

Saint-Jean-du-Doigt 29630 Grands concerts classiques d’été par L’Ensemble Choral du Léon et l’orchestre Pro Musica de Bretagne sous la direction de Bernard Fouler. Concerto pour 2 flûtes de VIVALDI, Concerto pour 2 violons de BACH, Agnus Dei de la messe en Si de Bach, Requiem de Campra avec choeur et orchestre. 4 dates, 4 lieux :

– Vendredi 15 juillet, église de Carantec

– Samedi 16 juillet, église de St Jean-du-Doigt

– Dimanche 17 juillet, cathédrale de St Pol-de-Léon

– Lundi 18 juillet, église St Mathieu de Morlaix Tous les concerts ont lieu à 21h.

Billetterie sur place. Pas de réservation. http://www.ensemble-choral-du-leon.jimdo.com/ Grands concerts classiques d’été par L’Ensemble Choral du Léon et l’orchestre Pro Musica de Bretagne sous la direction de Bernard Fouler. Concerto pour 2 flûtes de VIVALDI, Concerto pour 2 violons de BACH, Agnus Dei de la messe en Si de Bach, Requiem de Campra avec choeur et orchestre. 4 dates, 4 lieux :

– Vendredi 15 juillet, église de Carantec

– Samedi 16 juillet, église de St Jean-du-Doigt

– Dimanche 17 juillet, cathédrale de St Pol-de-Léon

– Lundi 18 juillet, église St Mathieu de Morlaix Tous les concerts ont lieu à 21h.

Billetterie sur place. Pas de réservation. Église St Jean-Baptiste Place Tanguy Prigent Saint-Jean-du-Doigt

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: 29630, Saint-Jean-du-Doigt Autres Lieu Saint-Jean-du-Doigt Adresse Église St Jean-Baptiste Place Tanguy Prigent Ville Saint-Jean-du-Doigt lieuville Église St Jean-Baptiste Place Tanguy Prigent Saint-Jean-du-Doigt Departement 29630

Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt 29630 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-du-doigt/

Concert Ensemble choral du Léon et Orchestre Pro Musica de Bretagne Saint-Jean-du-Doigt 2022-07-16 was last modified: by Concert Ensemble choral du Léon et Orchestre Pro Musica de Bretagne Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt 16 juillet 2022 29630 Saint-Jean-du-Doigt

Saint-Jean-du-Doigt 29630