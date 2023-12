Concert | Ensemble Chakâm Dans le cadre de « L’IMA fait son festival ! » L’Institut du Monde Arabe Paris, 8 décembre 2023 18:30, Paris.

Le vendredi 08 décembre 2023

de 18h30 à 20h00

.Tout public. Jusqu’à 1 ans. payant

Un langage bâti selon les codes du radif et du maqâm, où les cordes dialoguent, s’affrontent et se retrouvent dans un souffle puissant lorsque parfois s’élève le chant… : tel est l’univers de l’ensemble Chakâm, qui mêle l’éclat du târ de Sogol Mirzaei (Iran) au qanoun de Christine Zayed (Palestine) et à la viole de gambe de Marie-Suzanne de Loye (France) pour donner à entendre d’authentiques compositions et improvisations.

L’ensemble Chakâm, du nom d’une ancienne forme poétique, a été formé en 2014 par Sogol Mirzaei, initialement pour célébrer la tradition musicale persane.

Aujourd’hui, cette formation mêle l’éclat du târ de Sogol Mirzaei (Iran) au qanoun soyeux de Christine Zayed (Palestine), portés par la profonde viole de gambe de Marie-Suzanne de Loye (France).

Les trois musiciennes dévoilent un langage où les cordes dialoguent, s’affrontent et se retrouvent dans un souffle puissant, lorsque le chant, en quelques occasions, s’élève. Bâties selon les codes du radif et du maqâm où d’intenses passages rythmiques répondent aux tirades mélodieuses, les performances de Chakâm donnent entendre d’authentiques compositions et improvisations.

Chakâm, c’est enfin un univers à la croisée des parcours : nostalgie des terres quittées trop tôt, déracinement et idéalisation d’un ailleurs qui s’efface au fil du temps, mais aussi vitalité incessante de l’expérience, de la découverte et du renouveau.

DÉCOUVREZ TOUT LE PROGRAMME DE « L’IMA FAIT SON FESTIVAL ! », 1RE ÉDITION

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

Contact : https://www.imarabe.org/fr/spectacles/concert-ensemble-chakam

Ashkan Noroozkhani