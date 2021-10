Verdun Verdun Meuse, Verdun CONCERT ENSEMBLE BAROQUE SALOMONE ROSSI Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Verdun Meuse Verdun Concert de musique Juive

Ensemble Baroque Salomone Rossi Concert organisé par le Consulat Général d’Italie de Metz, au Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme, lundi 18 octobre à 20h

Entrée gratuite – Buvette sur place Violoniste et compositeur juif né à Mantoue en 1570, Salomone Rossi, considéré comme l’un des «inventeurs» de la sonate en trio, est une figure centrale de cette période charnière entre la Renaissance italienne et le début du baroque. Né dans une famille juive de Mantou où les arts avaient une place de choix, Salomone (Salamone) Rossi (de son vrai nom Salomone Me-ha-Adumin ) s’est vite distingué comme violoniste virtuose et a à ce titre intègre la chapelle ducale des Gonzague,avec sa soeur Europa, chanteuse, où il restera pendant trois décennies (1589 – 1628 ). Pendant plusieurs années, il y travaille sous l’autorité de Monteverdi (1590-1612) ; il fut également compositeur de musique de circonstance et d’église pour les besoins de la cour des Gonzague. Sa trace se perd vers 1630, probablement lors de l’invasion par les troupes autrichiennes qui attaquèrent les Gonzague et détruisirent le ghetto juif de Mantoue, ou à la suite d’une épidémie de peste qui ravageait la région. Salamone Rossi a collaboré avec Monteverdi et d’autres compositeurs contemporains dans son entourage (à l’image des ateliers des peintres ou sculpteurs de l’époque) sur la composition des oeuvres sacrées ou profanes, vocales ou instrumentales, telles le drame sacré La Maddalena (aujourd’hui perdu), ou l’intermède L’Idropica, joué au mariage du duc de Mantoue en 1608. Il est auteur des madrigaux, canzonettes à trois voix, psaumes et cantiques en hébreu, mais ses oeuvres les plus inspirées restent les pièces instrumentales : ses recueils Sonate, Sifonie et Gagliarde reflètent pleinement le « style moderne » du baroque naissant. +33 3 29 86 55 00 http://www.cmpaix.eu/ © Ensemble Salomone Rossi dernière mise à jour : 2021-10-13 par OT GRAND VERDUN

