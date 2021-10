Paris Le Patronage Laïque Jules-Vallès île de France, Paris Concert : Ensemble Andalou de Paris Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert : Ensemble Andalou de Paris Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 11 février 2022, Paris.

de 20h à 22h

Réservation obligatoire – Paiement sur place 16€ / 14€ (Tarifs Ville de Paris) L’Ensemble Andalou de Paris vous invite à la découverte du patrimoine musical arabo-andalou. L’orchestre puise dans le riche répertoire de la Nouba et du Hawzi de l’école de Tlemcen (Algérie) pour vous interpréter des pièces d’une grande qualité poétique et musicale. L’Ensemble Andalou de Paris regroupe des mélomanes animés du désir de promouvoir la musique arabo-andalouse. Ses travaux portent la marque de l’école de Tlemcen, dont sont issus bon nombre de ses membres fondateurs. Placé sous la direction de Mr Abdelkrim Bensid, l’orchestre oeuvre, depuis sa création en 2010, à la transmission de cette tradition musicale ancestrale auprès d’un large public. Concerts -> Musiques du Monde Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

Contact :Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/ Concerts -> Musiques du Monde

