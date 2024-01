Concert Ensemble Alauda La Passerelle Mauléon, dimanche 11 février 2024.

Concert Ensemble Alauda La Passerelle Mauléon Deux-Sèvres

L’Ensemble Alauda, dirigé par Lydia Jai-Descamps, se produira avec les ensembles vocaux Romavoix de La Romagne et Canta’Tess de La Tessoualle, dirigés par la même cheffe de chœur, mêleront leurs voix à celles d’Alauda lors de quelques chants communs.

Un accompagnement au piano sera assuré par Jacques Ploquin et on aura aussi le plaisir d’entendre un hautbois (Véronique Binsse) et un accordina (Laetitia Leray-Neau).

Le programme qui sera présenté comporte des chants sacrés, des chants profanes, des chants gais, festifs, parmi lesquels la Messe « Mélénaour » ou la Barcarolle Ligérienne, composées par Lydia Jai-Descamps.

Festivité et plaisir d’être réunis entre chorales pour chanter ensemble sont les maîtres mots de ce concert.

L’entrée sera libre, et il y aura une vente de boissons et de gâteaux pendant l’entracte.

La Passerelle 8 Grand’Rue

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@ensemblealauda.fr

Début : 2024-02-11 15:30:00

fin : 2024-02-11



