Concert Ensemble Aedes Saint-Riquier Saint-Riquier SIM Aisne/Oise/Somme HDF - TERRES ET MERVEILLES Saint-Riquier Catégories d’évènement: Saint-Riquier

Somme

Concert Ensemble Aedes Saint-Riquier, 20 décembre 2022, Saint-Riquier SIM Aisne/Oise/Somme HDF - TERRES ET MERVEILLES Saint-Riquier. Concert Ensemble Aedes Saint-Riquier Somme

2022-12-20 – 2022-12-20 Saint-Riquier

Somme Saint-Riquier L’Ensemble Aedes propose un concert à l’Abbaye de Saint-Riquier, mardi 20 décembre à 20h. Réservation obligatoire L’Ensemble Aedes propose un concert à l’Abbaye de Saint-Riquier, mardi 20 décembre à 20h. Réservation obligatoire +33 3 60 03 44 70 Saint-Riquier

dernière mise à jour : 2022-12-09 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – TERRES ET MERVEILLES

Détails Catégories d’évènement: Saint-Riquier, Somme Autres Lieu Saint-Riquier Adresse Saint-Riquier Somme SIM Aisne/Oise/Somme HDF - TERRES ET MERVEILLES Ville Saint-Riquier SIM Aisne/Oise/Somme HDF - TERRES ET MERVEILLES Saint-Riquier lieuville Saint-Riquier Departement Somme

Saint-Riquier Saint-Riquier SIM Aisne/Oise/Somme HDF - TERRES ET MERVEILLES Saint-Riquier Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-riquier-sim-aisneoisesomme-hdf-terres-et-merveilles-saint-riquier/

Concert Ensemble Aedes Saint-Riquier 2022-12-20 was last modified: by Concert Ensemble Aedes Saint-Riquier Saint-Riquier 20 décembre 2022 Saint-Riquier Saint-Riquier Somme SIM Aisne/Oise/Somme HDF - TERRES ET MERVEILLES Saint-Riquier Somme Somme

Saint-Riquier SIM Aisne/Oise/Somme HDF - TERRES ET MERVEILLES Saint-Riquier Somme