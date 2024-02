Concert Enfirmament Pont-de-Metz, vendredi 16 février 2024.

Concert Enfirmament Pont-de-Metz Somme

Une soirée en deux parties, toute en musique, chants et textes, sur le thème de l’enfermement

Parce qu’on ne peut parler d’enfermement sans parler de liberté.

Un diptyque dans lequel la première partie est en miroir avec la deuxième.

Nous abordons ce thème d’abord d’un point de vue littéraire des chansons et tout un univers musical viennent envelopper un texte.

Dans la seconde partie, c’est par la musique que nous entrons dans Enfirmament et cette fois, la chanson et la poésie viennent accompagner Beethoven, Bach, Purcell, Chopin.

Opus 1 Le bleu rose des thés à 18 heures

Opus 2 Hatte Jesu blaue Augen? à 19 h 30 (Jésus avait-il les yeux bleus?)

LES ARTISTES

Catherine Petit

Gabriel Grosbard

Cyrielle Eberhardt

Accessible à partir de 10 ans

Sur réservation0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 18:00:00

fin : 2024-02-16

Rond-Point du Professeur Christian Cabro

Pont-de-Metz 80000 Somme Hauts-de-France institutfairefaces@chu-amiens.fr

