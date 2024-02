Concert ENAC – Kazimodal Band Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse, jeudi 29 février 2024.

Jeudi 29 février, 21h00

Savant mélange de rock, funk et jazz, plongez dans l’univers musical électrisant du jazz fusion lors du concert Kazimodal Band prévu le 29 février 2024 à l’ENAC !

Le Kazimodal Band est composé de 4 musiciens incontournables du jazz fusion, tous imprégnés et inspirés par les sons bouillonnants des années Weather Report, Chick Corea electric band, Scott Henderson, Jeff Beck et plus encore.

Résolument moderne, leur musique nous entraîne dans un voyage puissant et lyrique où se mêlent mélodies hypnotiques, improvisations et grooves envoûtants. N’hésitez plus ! Venez vibrer au son des percussions, du piano et de la guitare ce jeudi 29 février 2024 à 21h au Théâtre de Poche.

De plus, le batteur du groupe, Nathan Maliba viens de gagner le tremplin de la Bag’show 2023 au Trianon (Paris) devant 180 autres participants, ce qui le place maintenant au rang des plus grands batteurs nationaux.

Ne manquez pas cette chance de découvrir leur talent exceptionnel !

Réservez votre place (gratuite) dès maintenant.

Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC)
7 Avenue Édouard Belin
31400 Toulouse