Concert En voix ! le bourg Villefavard, mercredi 3 avril 2024.

Concert En voix ! le bourg Villefavard Haute-Vienne

À l’issue d’une riche semaine de formation à la Ferme de Villefavard en Limousin aux côtés d’Élène Golgevit, professeure de technique vocale et d’Ouri Bronchti, pianiste et chef de chant, les chanteuses.res lyriques de l’Académie en Voix ! nous invite à partager un récital lyrique inédit. L’Académie en voix ! est une formation vocale qui s’adresse à des chanteurs lyriques et expérimentés, désireux de renforcer leur technique vocale et de travailler leurs prochaines prises de rôles ou auditions. En immersion à la Ferme de Villefavard, ils appréhendent le répertoire de la mélodie, du lied et de l’opéra. Par l’enseignement dispensé, ils acquièrent une liberté, une aisance et une technicité fondamentales à l’exercice du chant lyrique. En voix ! est une formation portée en partenariat avec le centre de formation Harmoniques. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 20:30:00

fin : 2024-04-03 21:30:00

le bourg Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@fermedevillefavard.com

