Marcilhac-sur-Célé Lot 17h30 : 1ère partie

20h : 2ème partie Le quatuor à cordes Parisii fête ses 40 ans ; il est considéré comme l’un des meilleurs mondiaux. Il nous propose un concert en deux parties. La première sera consacrée à l’interprétation de mouvements de quatuors de Haydn, Beethoven et Mozart. La seconde sera réservée à l’audition d’un quatuor choisi par le public, avant la pause puis du quatuor « La jeune fille et la mort » de Franz Schubert Entre les deux parties du concert, les participants auront le loisir d’échanger avec les artistes, de suivre une visite de l’ancienne abbaye et de se sustenter.

