Concert en trio flûte, harpe et orgue La Teste-de-Buch, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, La Teste-de-Buch.

Concert en trio flûte, harpe et orgue 2021-07-23 – 2021-07-23 Rue Victor Hugo Eglise Saint Vincent

La Teste-de-Buch Gironde

Pour cette reprise des concerts, nous aurons le bonheur de recevoir des musiciens du plus haut calibre: Myriam Darmé à la flûte, Maia Darmé à la harpe et Philippe Bezkorowajny à l’orgue. Trois solistes formés dans les meilleurs conservatoires qui mènent de riches carrières individuelles. Ils navigueront au cours de la soirée du répertoire traditionnel de différents pays à la musique contemporaine, en passant par des chefs-d’œuvre de la musique classique. Le concert sera suivi d’un moment d’échange convivial pendant lequel les curieux peuvent approcher de plus près la harpe et l’orgue, découvrir toute la famille des flûtes, et rencontrer les musiciens qui répondront aux questions dans un cadre informel.

Pour cette reprise des concerts, nous aurons le bonheur de recevoir des musiciens du plus haut calibre: Myriam Darmé à la flûte, Maia Darmé à la harpe et Philippe Bezkorowajny à l’orgue. Trois solistes formés dans les meilleurs conservatoires qui mènent de riches carrières individuelles. Ils navigueront au cours de la soirée du répertoire traditionnel de différents pays à la musique contemporaine, en passant par des chefs-d’œuvre de la musique classique. Le concert sera suivi d’un moment d’échange convivial pendant lequel les curieux peuvent approcher de plus près la harpe et l’orgue, découvrir toute la famille des flûtes, et rencontrer les musiciens qui répondront aux questions dans un cadre informel.

+33 6 14 02 66 10

Pour cette reprise des concerts, nous aurons le bonheur de recevoir des musiciens du plus haut calibre: Myriam Darmé à la flûte, Maia Darmé à la harpe et Philippe Bezkorowajny à l’orgue. Trois solistes formés dans les meilleurs conservatoires qui mènent de riches carrières individuelles. Ils navigueront au cours de la soirée du répertoire traditionnel de différents pays à la musique contemporaine, en passant par des chefs-d’œuvre de la musique classique. Le concert sera suivi d’un moment d’échange convivial pendant lequel les curieux peuvent approcher de plus près la harpe et l’orgue, découvrir toute la famille des flûtes, et rencontrer les musiciens qui répondront aux questions dans un cadre informel.

ensemble traversees

dernière mise à jour : 2021-07-15 par