Concert en terrasse Twangy & Tom Trio Gien, 23 juillet 2022, Gien.

Concert en terrasse Twangy & Tom Trio Place du château Gien

2022-07-23 20:00:00 – 2022-07-23 22:00:00

Gien Loiret Place du château Loiret

Trio à quatre depuis 2 ans 1/2, le Twangy & Tom Trio distille son rockabilly blues de scène en scène, de bars en festivals, en région Centre et plus loin encore. La guitare twangy de Phil, l’harmonica blues de Long Tom et la rythmique furieuse de Gégène (contrebasse) et Little (batterie) vous feront à minima taper du pied et pourquoi pas, danser toute la soirée. Un mini-album 8 titres est attendu au début de l’été 2022.

Du Rockabilly pour ce nouvel apéro concert sur les terrasses de Gien !

chateau.musee-gien@loiret.fr +33 2 38 67 69 69 https://www.chateaumuseegien.fr/evenements/concert-terrasse-twangy-tom-trio-23-juillet-2022

dernière mise à jour : 2022-05-12 par