Concert en terrasse Leslie Lewis Trio Gien, 6 août 2022, Gien.

Concert en terrasse Leslie Lewis Trio Place du château Gien

2022-08-06 – 2022-08-06

Gien 45500 Place du château 45500

Après avoir vécu à Los Angeles pendant de nombreuses années, la chanteuse de jazz Leslie Leslie et son mari le pianiste Gerard Hagen ont suivi un rêve et se sont installés à Paris. Leslie a été une chanteuse vedette avec le Cleveland Jazz Orchestra, le Pacific Symphony, le Jazz Tap Ensemble et elle s’est produite avec les membres du Duke Ellington Orchestra. En collaboration avec quatre musiciens à Paris, ils ont formé le Funky Ella Band en 2021 dont JP Naeder fait partie (percussions) et qui a participé à de nombreux albums tant dans la musique afro- antillaise que dans le Jazz. Il est le chef d’orchestre de paddy sherlock, joue avec Mégaswing et Patrick Artero.

Le jazz s’empare des terrasses du Château-Musée de Gien pour cet apéro-concert !

chateau.musee-gien@loiret.fr +33 2 38 67 69 69 https://www.chateaumuseegien.fr/evenements/concert-terrasse-leslie-lewis-trio-6-aout-2022

LWT

Place du château Gien

