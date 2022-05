Concert en terrasse Géraldine Moonbird et Thierry Cohendoz, 16 juillet 2022, .

Concert en terrasse Géraldine Moonbird et Thierry Cohendoz

2022-07-16 20:00:00 – 2022-07-16 22:00:00

Géraldine Moonbird offre un mix indie pop electro, rock et trip hop, qui s’allie au timbre chaud et généreux de sa voix. Une voix à large tessiture qui séduit, marque et qui ne s’oublie pas. Géraldine propose des titres en anglais parfois planants, parfois rythmés avec des boucles, un beatbox et un clavier avec ses sons Moog. Elle est accompagnée à la basse par Thierry Cohendoz. Elle y ajoute des guitares pop rock comme dans ses compositions précédentes qui étaient orientées plus rock et qu’elle a jouées en France, en Angleterre, en Belgique, en Écosse et aux Pays-Bas.

Pour en savoir plus sur cette artiste : https://geraldinemoonbird.com/

Nouvelle édition des apéros-concert du Château-Musée de Gien avec en ouverture, Géraldine Moonbird et Thierry Cohendoz !

chateau.musee-gien@loiret.fr +33 2 38 67 69 69 https://www.chateaumuseegien.fr/evenements/concert-terrasse-geraldine-moonbird-et-thierry-cohendoz-16-juillet-2022

