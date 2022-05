Concert en terrasse Brins de Zinc Trio

Concert en terrasse Brins de Zinc Trio, 30 juillet 2022, . Concert en terrasse Brins de Zinc Trio

2022-07-30 20:00:00 – 2022-07-30 22:00:00 Trois vieux briscards interprètent leurs chansons, entre brèves histoires et rêves de comptoirs. Des compositions coups de gueule, drôles, piquantes et tendres. Dans une ambiance conviviale Brins de Zinc Trio, c'est le plaisir de jouer avec le public au fil des notes et au gré des mots. Avec Hervé Lahousse (chant & guitare), Freddy Pothèque (Chant et basse), Eric l'Heudé (Chant et percussions) Pour découvrir ce groupe: https://www.brinsdezinctrio.com/ Nouvelle édition des apéros-concerts du Château-Musée de Gien avec le groupe Brins de Zinc Trio en ouverture ! chateau.musee-gien@loiret.fr +33 2 38 67 69 69 https://www.chateaumuseegien.fr/evenements/concert-terrasse-brins-zinc-trio-30-juillet-2022

