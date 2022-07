Concert en terrasse avec Miss Drey – les vendredis de l’été Sourdeval Sourdeval Catégories d’évènement: Manche

Sourdeval

Concert en terrasse avec Miss Drey – les vendredis de l’été Sourdeval, 22 juillet 2022, Sourdeval. Concert en terrasse avec Miss Drey – les vendredis de l’été

7 place du champ de foire Sourdeval Manche

2022-07-22 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-22 21:00:00 21:00:00 Sourdeval

Manche Concert en terrasse au bar-restaurant « Les Voyageurs ». Chansons Pop – Rock. Venez soutenir les commerçants locaux. Respect des gestes barrières. Organisé par la commune. Concert en terrasse au bar-restaurant « Les Voyageurs ». Chansons Pop – Rock. Venez soutenir les commerçants locaux. Respect des gestes barrières. Organisé par la commune. Concert en terrasse au bar-restaurant « Les Voyageurs ». Chansons Pop – Rock. Venez soutenir les commerçants locaux. Respect des gestes barrières. Organisé par la commune. Sourdeval

dernière mise à jour : 2022-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Sourdeval Autres Lieu Sourdeval Adresse 7 place du champ de foire Sourdeval Manche Ville Sourdeval lieuville Sourdeval Departement Manche

Sourdeval Sourdeval Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sourdeval/

Concert en terrasse avec Miss Drey – les vendredis de l’été Sourdeval 2022-07-22 was last modified: by Concert en terrasse avec Miss Drey – les vendredis de l’été Sourdeval Sourdeval 22 juillet 2022 7 place du champ de foire Sourdeval Manche

Sourdeval Manche