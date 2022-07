Concert en terrasse avec Blacksoul – les vendredis de l’été Sourdeval Sourdeval Catégories d’évènement: Manche

Sourdeval

Concert en terrasse avec Blacksoul – les vendredis de l’été Sourdeval, 12 août 2022, Sourdeval. Concert en terrasse avec Blacksoul – les vendredis de l’été

22 rue de Verdun Sourdeval Sourdeval Manche Sourdeval 22 rue de Verdun

2022-08-12 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-12 21:00:00 21:00:00

Sourdeval 22 rue de Verdun

Sourdeval

Manche Sourdeval Concert en terrasse au bar-restaurant « Chez Yo ». Soul, Funk, Groove. Venez soutenir les commerçants locaux. Respect des gestes barrières. Organisé par la commune. Concert en terrasse au bar-restaurant « Chez Yo ». Soul, Funk, Groove. Venez soutenir les commerçants locaux. Respect des gestes barrières. Organisé par la commune. +33 2 33 79 35 55 Concert en terrasse au bar-restaurant « Chez Yo ». Soul, Funk, Groove. Venez soutenir les commerçants locaux. Respect des gestes barrières. Organisé par la commune. Sourdeval 22 rue de Verdun Sourdeval

dernière mise à jour : 2022-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Sourdeval Autres Lieu Sourdeval Adresse Sourdeval Manche Sourdeval 22 rue de Verdun Ville Sourdeval lieuville Sourdeval 22 rue de Verdun Sourdeval Departement Manche

Sourdeval Sourdeval Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sourdeval/

Concert en terrasse avec Blacksoul – les vendredis de l’été Sourdeval 2022-08-12 was last modified: by Concert en terrasse avec Blacksoul – les vendredis de l’été Sourdeval Sourdeval 12 août 2022 22 rue de Verdun Sourdeval Sourdeval Manche

Sourdeval Manche