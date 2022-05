Concert en terrasse Alfred Massaï Gien, 20 août 2022, Gien.

Concert en terrasse Alfred Massaï Gien

2022-08-20 20:00:00 – 2022-08-20 22:00:00

Gien Loiret Gien Loiret Centre-Val de Loire

5 EUR 5 Frédéric Aubry alias Alfred Massaï, est un Auteur – Compositeur – Interprète originaire de Besançon en Franche-Comté, qui aime s’amuser avec sa muse. Tout en créant son propre Label « Madiba Dharma », il sort avec l’aide de la Sacem, son 1er album en 2012 « Tous dans le même caddie ». Il compose et écrit à l’instinct, sans chercher à épouser un style, et par son écriture cherche toujours à mettre en lumière ceux qui doivent rester dans l’ombre. On a pu le voir dans de nombreux concerts et festivals (Cémaphore en chanson, Festival de la Chanson d’Aix, Festival Jacques Brel, La médaille d’or de la Chanson 2019 de Saignelégier… ), des levers de rideaux remarqués (Les Hurlements de Léo, Collectif 13, Yves Jamait, Les Ogres de Barbak…). Il sort en 2022 son 4ème album « Nonchalant ».

Alfred Massaï débarque avec son groupe au Château-Musée de Gien pour une nouvelle soirée de concert en terrasse !

chateau.musee-gien@loiret.fr +33 2 38 67 69 69 https://www.chateaumuseegien.fr/evenements/concert-terrasse-alfred-massai-20-juillet-2022

Michel Rubinel

Gien

