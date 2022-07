Concert « En sortant de l’école » Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Sauveterre-de-Béarn

Concert « En sortant de l'école »

Place des Salières Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

2022-08-04 18:30:00

Accolade vous invite à un concert tout public où humour et sensibilité s'entremêlent au sein d'un répertoire alliant classique, jazz et chanson française (Nougaro, Ravel, Brassens, Debussy, Gainsbourg…).

Sauveterre-de-Béarn

