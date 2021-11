Bergheim Bergheim Bergheim, Haut-Rhin Concert En route vers Noël Bergheim Bergheim Catégories d’évènement: Bergheim

Concert En route vers Noël
Bergheim, 4 décembre 2021

Pour vivre un moment chaleureux dans l'esprit de Noël, poussez la porte de l'église pour découvrir des chorales et des chants de Noël : la chorale Euphoria, choeur régional de l'ASCA, l'ensemble vocal Joseph Muller de Colmar, sans oublier la chorale Sainte Cécile de Holtzwihr !

