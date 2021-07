Concert en plein-air : Yildiz Maxent, 24 août 2021-24 août 2021, Maxent.

Concert en plein-air : Yildiz 2021-08-24 – 2021-08-24

Maxent Ille-et-Vilaine Maxent

Teintée d’occident, la musique de YILDIZ puise son inspiration dans les thèmes traditionnels d’Anatolie et de Roumélie. De la Mer Egée à la Mer Noire, dans une interprétation libre, ornée d’un large éventail d’arrangements et de séquences improvisées, les musiciens de YILDIZ, imprégnés d’Orient, présentent un tour d’horizon des styles musicaux, modes et métriques propres à cette région du monde où de multiples ethnies cohabitent depuis des siècles.

A travers des mélodies légères, des lamentations, des airs à danser ou à chanter, sur fond de rythmes impairs et de musique modale et microtonale, YILDIZ nous offre un moment privilégié de rencontre et de découverte d’un répertoire de chants populaires turcs, arméniens, grecs, roms, kurdes, macédoniens, pontiques, où l’on parle d’amour, où l’on exprime ses joies et ses peines, où l’on célèbre la vie et les traditions.

Réservation obligatoire auprès des commerces de Maxent.

+33 2 99 06 70 48

