Solliès-Ville Solliès-Ville Solliès-Ville, Var Concert en plein air Solliès-Ville Solliès-Ville Catégories d’évènement: Solliès-Ville

Var

Concert en plein air Solliès-Ville, 15 août 2021, Solliès-Ville. Concert en plein air 2021-08-15 – 2021-08-15

Solliès-Ville Var Solliès-Ville “V’LA DES RETRO”. Animation organisée par Festivar.

Autorisation d’entrée soumise aux obligations sanitaires. amfestivar@orange.fr +33 4 94 33 72 02 http://www.solliesville.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Solliès-Ville, Var Autres Lieu Solliès-Ville Adresse Ville Solliès-Ville lieuville 43.18241#6.03759