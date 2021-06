Solliès-Ville Solliès-Ville Solliès-Ville, Var Concert en plein air Solliès-Ville Solliès-Ville Catégories d’évènement: Solliès-Ville

Solliès-Ville, le vendredi 9 juillet à 21:30

**Vendredi 19 juillet 2021** **Concert en plein air** **avec le groupe Bossa Jazz Brasil** Place Jean Aicard – 21h30 Organisé par l’association Festivar Contact : 04.94.33.72.02

Entrée libre

