CONCERT EN PLEIN AIR – Les Mercredis Récréatifs à la Planche Plancher-les-Mines, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Plancher-les-Mines.

CONCERT EN PLEIN AIR – Les Mercredis Récréatifs à la Planche 2021-07-21 18:30:00 – 2021-07-21 21:00:00

Plancher-les-Mines Haute-Saône Plancher-les-Mines

L’après-midi récréatif s’achèvera par un concert des Mocking Crows.

Mocking Crows est un duo de mandoline et de guitare de folk. ils sont dynamiques, et ils proposent un son entre le bluegrass et le punk.

Mocking Crows joue un mélange de compositions originales et de reprises toutes aussi originales (Taylor Swift, The Clash, System Of A Down…). Spectacle gratuit.

Concert proposé gratuitement.

pdbf@woka.fr +33 9 72 97 73 86 https://www.planchedesbellesfilles.fr/prog-estivale-2021/

dernière mise à jour : 2021-07-15 par