Plancher-les-Mines Haute-Saône Plancher-les-Mines L’après-midi récréatif s’achèvera avec un concert des Barzingault. Derrière des répliques pleines d’humour, Barzingault parsème leurs chansons d’une sensibilité à la Prévert, pleine d’un esprit enfantin. Ils savent nous déstabiliser par des citations choisies de maîtres à (dé)penser : Desproges, Guitry ou Flaubert.

pdbf@woka.fr +33 9 72 97 73 86 https://www.planchedesbellesfilles.fr/prog-estivale-2021/

dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Plancher-les-Mines
Station de la Planche des Belles Filles Planche des Belles Filles