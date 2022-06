CONCERT EN PLEIN AIR, GRATUIT, DES ELECTRIC YOUTH (Groupe américain de danse et de chant), 9 juillet 2022 18:30, Sainte Mère Eglise. Venez écouter et voir la performance (chants et danses) du Groupe Electric Youth composé d’étudiants de la « Franklin School for the Performing Arts« , accompagnés des musiciens du « Boston Show Band« . Barbecue et buvette sur place.

Détails Heure : 18:30 - 20:30 Catégories d’évènement: Barfleur, Carentan les Marais, Cherbourg-en-Cotentin, Fresville, Granville, Montebourg, PICAUVILLE, Valognes Site : https://www.electricyouth.com/pages.php?pname=ey_bio Autres Lieu Place de l'Eglise Ville Sainte Mère Eglise Age minimum - Age maximum - Organisateur C-47 CLUB NORMANDY CHAPTER Tarif 0 locations 0 Departement 50480

Place de l'Eglise Sainte Mère Eglise 50480 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-mere-eglise/

CONCERT EN PLEIN AIR, GRATUIT, DES ELECTRIC YOUTH (Groupe américain de danse et de chant) 2022-07-09 was last modified: by CONCERT EN PLEIN AIR, GRATUIT, DES ELECTRIC YOUTH (Groupe américain de danse et de chant) Place de l'Eglise 9 juillet 2022 18:30

Sainte Mère Eglise 50480