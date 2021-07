Concert en Plein air du Concert Impromptu Espace Spinoza, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Ivry-sur-Seine.

Concert en Plein air du Concert Impromptu

Espace Spinoza, le dimanche 25 juillet à 11:00

Bersteins, Bartok, Gershwin, Zappa rient, jasent et percutent. L’alliage des souffles et des drums renoue avec le populaire et fait pulser un folklore imaginaire de la Hongrie à l’Amérique. Distribution : Yves Charpentier (flûte), Violaine Dufès (hautbois), Jean-Christophe Murer (clarinette), Astrid Arbouch (cor) Pierre Fatus (basson), Alain Pelletier (batterie). Ce concert constitue également une escale des balades à vélo proposées par le Théâtre El Duende. Inscriptions aux balades auprès de la Maison de quartier du Petit Ivry et Renseignements auprès du Théâtre El Duende.

Entrée libre

Concert en plein air au sein du petit amphithéâtre Spinoza – Programme Classics in New-York pour quintette et batterie

Espace Spinoza Cité Spinoza 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine Centre-ville Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

