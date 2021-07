Concert en plein air de la géorgienne Nino Katamadze Le Moulin Jaune, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Crécy-la-Chapelle.

Concert en plein air de la géorgienne Nino Katamadze

Le Moulin Jaune, le dimanche 18 juillet à 19:00

En 2017, le Moulin célèbrait la Géorgie et terminait cette célébration par un magnifique concert de Nino Katamadze. Cette année, la célèbre chanteuse géorgienne revient pour un autre concert unique comme en écho aux Ukrainiens de DakhaBrakha qui se produiront le même weekend au jardin à l’invitation du Festival Paris l’été. La musique de Nino Katamadze, souvent définie comme un mélange superbement conçu et harmonieux de jazz, de rock, de pop et de musique du monde, séduit dans le monde entier. Elle émerveille également les critiques musicaux, ce qui lui a valu de nombreux prix internationaux. [À travers ses concerts](%5Bhttps://youtu.be/N_pXGsODWH4%5D(https://youtu.be/N_pXGsODWH4)), Nino fascine comme par magie le public avec sa voix unique et une musicalité et une présence inoubliables. Nino est capable de transcender le langage pour communiquer avec son public ; on n’a tout simplement pas besoin de comprendre les paroles de Nino pour comprendre ce qu’elle célèbre. En 2017 le Moulin Jaune célébrait la Géorgie et accueillait Nino Katamadze : (https://www.youtube.com/watch?v=zpKd3FXgKuc&list=RDzpKd3FXgKuc&start_radio=1)

20€ adultes / 18€ enfants de 3 à 12 ans

Le 18 juillet, la chanteuse géorgienne Nino Katamadze & Bands, entre jazz, rock et musique du monde offre un concert unique dans le jardin remarquable de Slava.

Le Moulin Jaune 1 sente du Moulin-Nicole 77580 Crécy-la-Chapelle Crécy-la-Chapelle Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T19:00:00 2021-07-18T22:00:00