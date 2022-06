Concert en plein-air de Clem Chouteau à Fontaine-Raoul Fontaine-Raoul, 17 juin 2022, Fontaine-Raoul.

Concert en plein-air de Clem Chouteau à Fontaine-Raoul Fontaine-Raoul

2022-06-17 – 2022-06-17

Fontaine-Raoul 41270 Fontaine-Raoul

Concert en plein-air de Clem Chouteau à Fontaine-Raoul. Répertoire en anglais : David Bowie, Coldplay, The Beatles, Muse, Radiohead, Damien Rice, RY X avec la chanson Berlin que le public français a découvert, en 2019, lors du passage de Clem Chouteau dans l ’émission The Voice. Répertoire français : Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Raphaël, Indochine, Michel Jonasz… Petite restauration et buvette sur place. Présence du car podium de la région Centre Val de Loire.

L’artiste tourangeau, accompagné de son piano, interprète des auteurs compositeurs qu’il aime et le font vibrer.

