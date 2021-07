Cavillargues Chapelle de l'ermitage Notre-Dame-du-Saint-Sépulcre Cavillargues, Gard Concert en plein air Chapelle de l’ermitage Notre-Dame-du-Saint-Sépulcre Cavillargues Catégories d’évènement: Cavillargues

Chapelle de l’ermitage Notre-Dame-du-Saint-Sépulcre, le dimanche 19 septembre à 17:00 Chapeau en fin de concert

Concert avec Cédric Bambagiotti (piano) et Marc Simon (voix, trombone, trompette) dans les œuvres de Bernard Mourier. Chapelle de l’ermitage Notre-Dame-du-Saint-Sépulcre Route de Mégiers, 30330 Cavillargues Cavillargues Gard

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

