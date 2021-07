Concert en plein-air : Bayou Chicot Maxent, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Maxent.

Concert en plein-air : Bayou Chicot 2021-07-06 – 2021-07-06

Maxent Ille-et-Vilaine Maxent

Le groupe “Bayou Chicot” s’est constitué en 1994 , réunissant des musiciens qui ont en commun l’amour des Cajuns et de leur culture et ayant envie de le faire partager autour d’eux. C’est au son des valses ,two-steps et des blues que “Bayou Chicot “vous emmène en Louisiane.

La musique cajun est essentiellement faite pour danser et faire la fête. Le groupe a emprunté son nom à une ville de Louisiane ,celle-ci se trouvant bien entendu sur le bord d’un bayou ( nom indien désignant une rivière) .

Réservation obligatoire auprès des commerces de Maxent.

+33 2 99 06 70 48

dernière mise à jour : 2021-06-25 par