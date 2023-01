Concert > En passant Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire Catégories d’Évènement: Condé-sur-Vire

Manche Condé-sur-Vire L’association « Marigny Évènement » vous donne rendez-vous le 20 janvier prochain à la salle Condé Espace pour « En passant », un concert « chansons » 100% Goldman retraçant la grande période Pop Rock des années 80-90. « Encore un matin, Envole moi, Quand la musique est bonne, Je te donne, etc… ». Deux heures de show époustouflant où vous vibrerez au « Son » Goldman !

Avec Christophe Nègre, Jean Claude Givone, Jeff Gautier, Maxence Crouzard, Olivier Gann & Benoît David.

