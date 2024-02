Concert en Lumières à la Chapelle Notre-Dame de Lignou Lignou de Couterne Rives d’Andaine, samedi 18 mai 2024.

Le Chœur de Chambre « Voix d’Été » de Dompierre, et son répertoire classique de différentes époques et ses chants plus traditionnels ou populaires, résonnera dans la Chapelle Notre-Dame. Ses vitraux, ses mosaïques, sa célèbre statue de la Vierge seront mis en lumière à cette occasion.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:30:00

fin : 2024-05-18 22:30:00

Lignou de Couterne COUTERNE

Rives d’Andaine 61410 Orne Normandie chapelle.lignou@gmail.com

