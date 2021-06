Concert en ligne ; Maison des Cultures du Monde Vitré, 17 juin 2021-17 juin 2021, Vitré.

Concert en ligne ; Maison des Cultures du Monde 2021-06-17 – 2021-06-17

Vitré Ille-et-Vilaine Vitré Ille-et-Vilaine

Dans le cadre du cycle « Musiciens d’ici, Musiciens d’ailleurs », Waed Bouhassoun et la Maison des Cultures du Monde proposent un rendez-vous exceptionnel avec le musicologue et musicien turc Kudsi Erguner, maître du ney, jeudi 17 juin à 20h. Considéré comme l’un des plus grands passeurs entre musiques ottomane et européenne, il a fait découvrir la musique soufie d’Istanbul au public occidental. Fidèle ami de la Maison des Cultures du Monde depuis sa création, il a été des premiers artistes invités et y a donné de nombreux spectacles et créations, notamment dans le cadre du Festival de l’Imaginaire. Le concert sera en ligne et visible sur YouTube, Facebook et bit.ly/2TFZmNJ Pour plus d’informations, contactez la Maison des Cultures du Monde au 02 99 75 82 90.

+33 2 99 75 82 90

