Pontarlier Doubs 0 EUR À 20h30.

Proposé par l’Orchestre Symphonique de Pontarlier.

Une jeune trompettiste, Lucienne Renaudin, star internationale, lauréate des Victoires de la Musique 2016 dans le concerto de Hummel, popularisé par Maurice André. L’orchestre dirigé par Pierre Tréfeil interprétera la célèbre symphonie n°40 de Mozart. Ensemble de 9 professeurs à la fin du concert.

20€ (tarif Normal), entrée libre (-16 ans)

Billetterie en pré-vente à l’Office de Tourisme de Pontarlier. +33 3 81 46 48 33 À 20h30.

dernière mise à jour : 2021-08-12

