Église Saint-Pierre de Passirac, le samedi 18 septembre à 20:30

### Concert de la Chorale “Au Choeur du Lary”. Créée en 1995, cette chorale qui nous vient de Montlieu la Garde interprète un programme varié (chants classiques, religieux, contemporains, variété française et étrangère, comédies musicales, musiques de films…). Au Chœur du Lary est dirigée et accompagnée au piano, depuis septembre 2018, par Arnaud OREB, Professeur et pianiste, qui officie au Conservatoire de Mérignac en Gironde.

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T21:30:00

