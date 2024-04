CONCERT EN L’ÉGLISE SAINT MARTIAL Assas, dimanche 28 avril 2024.

CONCERT EN L’ÉGLISE SAINT MARTIAL Assas Hérault

Les Amis de la Musique et des Orgues d’Assas organisent dimanche 28 avril à 17h en l’église Saint Martial d’Assas un concert où se succèderont œuvres jouées à l’orgue, extraits de poèmes et chants des XIXme siècle et contemporains …

Instrumentiste tout d’abord avec les deux organistes Lucienne Antonini et Chantal Lamoureux pour un programme d’orgue à 4 mains autour d’œuvres de Mendelssohn, Brahms, Boëllmann et Morandi.

Puis chanté avec l’ensemble Vocalys, un ensemble vocal rassemblant 16 choristes accompagnés par le pianiste Lawrence Cazes et dirigé par Lucille Bruyère.

Ce chœur nous invite à un voyage imaginaire, à une découverte de paysages nouveaux où nous partagerons musique et poésies.

Un bel après-midi en perspective. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 17:00:00

fin : 2024-04-28

Assas 34820 Hérault Occitanie

