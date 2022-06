Concert en l’Abbatiale

Concert en l’Abbatiale, 26 juin 2022, . Concert en l’Abbatiale

2022-06-26 17:30:00 – 2022-06-26 18:30:00 Duo Ionnda : Scéalta na mara. D. Bucciali, chant, F. Fuchs, harpe celtique Duo Ionnda : Scéalta na mara. D. Bucciali, chant, F. Fuchs, harpe celtique Duo Ionnda : Scéalta na mara. D. Bucciali, chant, F. Fuchs, harpe celtique dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville