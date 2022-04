Concert en images : ciel au charbon AUDITORIUM JEAN POULAIN Briare Catégorie d’évènement: Briare

Concert en images : ciel au charbon

AUDITORIUM JEAN POULAIN, le vendredi 29 avril à 20:00

AUDITORIUM JEAN POULAIN, le vendredi 29 avril à 20:00

Le Bureau du Classique vous propose un concert en images intitulé Ciel au charbon avec Odile Renault (flûte) et Elodie Reibaud (harpe). Ce concert est dédié au jeune public mais aussi aux grands ! Le concert conté est accompagné d’un film d’animation. Il permettra au jeune public d’aborder de grands compositeurs du répertoire classique (Bach, Debussy, Alwyn, Saint-Saëns, Smetana) par le biais de la formation Les Connivences Sonores. Le concert est organisé dans le cadre du P.A.C.T.

Concert en image avec Odile Renault, flûte, Elodie Reibaud, harpe, à l’auditorium Jean Poulain. AUDITORIUM JEAN POULAIN square Pierre Armand Thiébaut, Briare Briare

2022-04-29T20:00:00 2022-04-29T21:15:00

