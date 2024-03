Concert en hommage à Boby Lapointe Bosmie-l’Aiguille, samedi 16 mars 2024.

Concert en hommage à Boby Lapointe Bosmie-l’Aiguille Haute-Vienne

Boby Lapointe a été un auteur, compositeur et interprète absolument talentueux, connu pour ses chansons parsemées de jeux de mots et de calembours. « Ta Kattie t’a quitté », « Aragon et Castille », et beaucoup d’autres chansons seront brillamment interprétées par Jean-Luc Lasvergnas qui sera accompagné des musiciens connus pour leur performance du groupe Rhizome et Blouse.

Venez donc passer un agréable moment salle Georges Bizet . EUR.

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16 22:30:00

Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine georges.lamoure0651@orange.fr

