Le Festival ManiFeste de l’Ircam rend hommage à Anton Webern, figure tutélaire de plus d’un siècle de musique, lors d’un concert à la Philharmonie de Paris (19e), le 10 juin. Le Festival ManiFeste de l’Ircam rend hommage à Anton Webern, figure tutélaire de plus d’un siècle de musique, et inscrit la jeune garde actuelle de compositeurs dans la perspective de son œuvre visionnaire. Entre le Trio à cordes op. 20, deuxième œuvre dodécaphonique d’Anton Webern, et le Quatuor à cordes op. 28, la modernité du geste apparaît renversante, encore aujourd’hui. Emmanuel Nunes n’aurait pas dit autre chose, lui qui a consacré plusieurs années à un doctorat sur l’œuvre du Viennois. Dans Einspielung I, créé en 2011 en étroite collaboration avec Diégo Tosi, Nunes imagine un dialogue quasi chambriste entre un violoniste en train de « s’échauffer » à la polyphonie et l’ordinateur. Transducteurs et traitements en temps réel sont pour Kévin Juillerat autant de moyens de dénaturer et augmenter la harpe, tandis que Clara Iannotta donnera aux solistes de l’EIC la primeur de sa dernière partition de musique de chambre. Lieu : Amphithéâtre – Cité de la musique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22794 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228430972926

