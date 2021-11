Saint-benoit-sur-loire Salle polyvalente Saint-Benoît-sur-Loire Concert En Harmonie Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire Catégorie d’évènement: Saint-Benoît-sur-Loire

Concert En Harmonie Salle polyvalente, 18 décembre 2021, Saint-benoit-sur-loire. Concert En Harmonie

Salle polyvalente, le samedi 18 décembre à 19:30

Prenez plaisir cette année à venir savourer deux concerts de l’Harmonie de Bonny-sur-Loire les 18 et 19 décembre pour une explosion de notes, de rythmes et de chants … En Harmonie ! Concert sous la direction de Christian Snez, Philippe Loffroy, Fabien Doubre et Laurent Maréchal. L’harmonie de Bonny-sur-Loire propose deux concerts cette année, les 18 et 19 décembre. Salle polyvalente Salle polyvalente, rue de Tholey, Saint-benoit-sur-loire Saint-benoit-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T19:30:00 2021-12-18T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Benoît-sur-Loire Autres Lieu Salle polyvalente Adresse Salle polyvalente, rue de Tholey, Saint-benoit-sur-loire Ville Saint-benoit-sur-loire lieuville Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire